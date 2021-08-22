Глава Офиса президента Ермак: В Афганистане остается более 100 украинцев, их эвакуируют в ближайшее время

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи самолета, который 22 августа привез из Кабула 31 украица, пишет «Украина 24».

«В Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена эвакуация. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде», — отметил Ермак.

Пресс-служба Офиса президента Украины

Также он поделился впечатлениями от эвакуации, которая прошла 22 августа утром.

«Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. Первая женщина, которая выходила из самолета, была на 8 месяце беременности. Людей эвакуировали фактически с места боевых действий. Пройдет время, и мы сможем рассказать о героизме, который проявили наши военные», — сказал руководитель ОП.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.

Сейчас более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.