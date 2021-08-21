«Киевпасстранс» обнародовал список маршрутов, которые изменят из-за праздничных мероприятий в День Независимости Украины

Новости

Marc Kleen / Unsplash

В Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости Украины изменят ряд маршрутов общественного транспорта.

Об этом сообщает «Киевпасстранс».

Так, в понедельник, 23 августа, в течение дня возможно временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 24, 62, 114;

троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

При необходимости автобус № 24 будет курсировать на участках Национальный музей истории Украины во II мировой войне — Европейская площадь и Железнодорожный вокзал «Центральный» — станция метро «Площадь Льва Толстого».

Автобус № 62 пустят от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная», а № 114 будет ездить от улицы Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Площадь Льва Толстого».

Троллейбус № 6 от Минского массива будет доезжать только до станции метро «Лукьяновская», а №№ 16, 18 будут курсировать от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко соответственно до Воздухофлотского путепровода.

Во вторник, 24 августа, до окончания торжественных мероприятий (примерно до 12:30) возможно временное приостановление движения:

автобусов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,

трамваев №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Эти маршруты на время торжеств будут изменены:

автобус № 5 (в сторону железнодорожного вокзала «Центральный» ) — от улицы Изюмской до улицы Владимиро-Лыбедской по привычному маршруту, далее по маршруту улица Казимира Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская — улица Саксаганского — улица Симона Петлюры — железнодорожный вокзал;

(в сторону железнодорожного вокзала «Центральный» ) — от улицы Изюмской до улицы Владимиро-Лыбедской по привычному маршруту, далее по маршруту улица Казимира Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская — улица Саксаганского — улица Симона Петлюры — железнодорожный вокзал; № 20 — от жилого массива Корчеватое до станции метро «Лыбидская»;

от жилого массива Корчеватое до станции метро «Лыбидская»; № 24 — от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро «Арсенальная»;

от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро «Арсенальная»; № 62 — от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;

от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»; № 69 — от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;

от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской; № 114 — от улицы Милославской до станции метро «Почайна»;

от улицы Милославской до станции метро «Почайна»; № 115 — от железнодорожного вокзала «Дарница» до станции метро «Лыбидская»;

— от железнодорожного вокзала «Дарница» до станции метро «Лыбидская»; № 118 — от станции метро «Черниговская» до станции метро «Дворец спорта»;

от станции метро «Черниговская» до станции метро «Дворец спорта»; троллейбус № 3 — от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»;

от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»; №№ 5, 7, 8, 17 — от улиц Белицкая, Чернобыльская, Смелянская, площади Космонавтов соответственно до бульвара Тараса Шевченко (улицы Леонтовича);

от улиц Белицкая, Чернобыльская, Смелянская, площади Космонавтов соответственно до бульвара Тараса Шевченко (улицы Леонтовича); № 9 — от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»;

от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»; № 12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбидская»;

от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбидская»; № 14 — от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта»;

— от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта»; № 40 — от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив).

Ранее в Киевском метрополитене также предупреждали об изменении графика движения. На время праздничных мероприятий не будут работать станция «Майдан Незалежности» и некоторые выходы со станций «Золотые ворота» и «Крещатик».