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«Киевпасстранс» обнародовал список маршрутов, которые изменят из-за праздничных мероприятий в День Независимости Украины

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Marc Kleen / Unsplash

В Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости Украины изменят ряд маршрутов общественного транспорта.

Об этом сообщает «Киевпасстранс».

Так, в понедельник, 23 августа, в течение дня возможно временное приостановление движения:

При необходимости автобус № 24 будет курсировать на участках Национальный музей истории Украины во II мировой войне — Европейская площадь и Железнодорожный вокзал «Центральный» — станция метро «Площадь Льва Толстого».

Автобус № 62 пустят от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная», а № 114 будет ездить от улицы Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Площадь Льва Толстого».

Троллейбус № 6 от Минского массива будет доезжать только до станции метро «Лукьяновская», а №№ 16, 18 будут курсировать от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко соответственно до Воздухофлотского путепровода.

Во вторник, 24 августа, до окончания торжественных мероприятий (примерно до 12:30) возможно временное приостановление движения:

Эти маршруты на время торжеств будут изменены:

Ранее в Киевском метрополитене также предупреждали об изменении графика движения. На время праздничных мероприятий не будут работать станция «Майдан Незалежности» и некоторые выходы со станций «Золотые ворота» и «Крещатик».