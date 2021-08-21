В Украине от коронавируса вакцинировали уже свыше 3 миллионов человек. Одну дозу получили более 5 миллионов украинцев

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Tim Reckmann / Flickr

В Украине уже более 5 миллионов граждан получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения утром 21 августа.

По данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты 5 032 722 украинца, из них получили одну дозу — 5 032 720 человек (два человека получили вакцину за рубежом), две дозы — 3 066 426 человек.

За прошлые сутки, 20 августа, против коронавируса привили 147 118 украинцев.