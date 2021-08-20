В Израиле людей старше 40 лет будут вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19
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- София Телишевская
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MENAHEM KAHANA / Contributor
Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию третьей бустерной дозой людей в возрасте от 40 лет.
Об этом сообщает информагентство Newsru.co.il.
Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным женщинам. Сейчас оба решения комиссии должен утвердить министр здравоохранения Израиля.
Впрочем, больницы Израиля уже начали подготовку к кампании вакцинации третьей дозой. Желающие смогут получить бустерную уже с 21 августа.
Глава правительства Израиля Нафтали Беннет поприветствовал решение специалистов Минздрава.
«Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом «Дельта». Израиль на переднем фланге всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для остальных возрастных групп», — подчеркнул премьер.
Сейчас количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, несмотря на то, что страна стала первой в мире, где полностью завершили кампанию вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта».
Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- «Дельта» протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.
- Производитель Pfizer заявил, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании указано, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.