В Израиле людей старше 40 лет будут вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19

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MENAHEM KAHANA / Contributor

Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию третьей бустерной дозой людей в возрасте от 40 лет.

Об этом сообщает информагентство Newsru.co.il.

Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным женщинам. Сейчас оба решения комиссии должен утвердить министр здравоохранения Израиля.

Впрочем, больницы Израиля уже начали подготовку к кампании вакцинации третьей дозой. Желающие смогут получить бустерную уже с 21 августа.

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет поприветствовал решение специалистов Минздрава.

«Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом «Дельта». Израиль на переднем фланге всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для остальных возрастных групп», — подчеркнул премьер.

Сейчас количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, несмотря на то, что страна стала первой в мире, где полностью завершили кампанию вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта».

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.