Секретный доклад ООН: талибы начали «охоту» на жителей Афганистана, сотрудничавших со США и НАТО

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Aslan Media / Flickr

Журналисты получили доступ к документу Организации Объединенных Наций, в котором говорится, что талибы начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО и США.

Об этом сообщает BBC.

Конфиденциальный документ подготовил Норвежский центр глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию.

«Талибы арестовывают и угрожают убийством членам семей указанных лиц, если они не сдадутся «Талибану», — говорится в документе.

Особому риску подвергаются люди, занимающие должности в вооруженных силах, полиции и следственных подразделениях. «Талибан» предварительное составил досье на таких лиц до того, как захватить все крупные города», — говорится в сообщении. Согласно отчету, талибы вербуют новых информаторов для сотрудничества со своим режимом.