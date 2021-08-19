Секретный доклад ООН: талибы начали «охоту» на жителей Афганистана, сотрудничавших со США и НАТО
- Автор:
- Олег Панфилович
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Aslan Media / Flickr
Журналисты получили доступ к документу Организации Объединенных Наций, в котором говорится, что талибы начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО и США.
Об этом сообщает BBC.
Конфиденциальный документ подготовил Норвежский центр глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию.
«Талибы арестовывают и угрожают убийством членам семей указанных лиц, если они не сдадутся «Талибану», — говорится в документе.
Особому риску подвергаются люди, занимающие должности в вооруженных силах, полиции и следственных подразделениях. «Талибан» предварительное составил досье на таких лиц до того, как захватить все крупные города», — говорится в сообщении. Согласно отчету, талибы вербуют новых информаторов для сотрудничества со своим режимом.
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