В Беларуси спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам все выезды за границу на соревнования.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram беларусский легкоатлет Андрей Кравченко и обнародовал скриншот переписки с этой информацией.

«Уважаемые спортсмены, приказом Министерства спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за границу на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет). При нарушении данного приказа последует увольнение. Приказ по министерству касается всех видов спорта», — говорится в сообщении.

В ответ на вопрос о причине такого решения неизвестный написал: «Военная тайна».

Минспорта Беларуси пока не прокомментировало эту информацию.