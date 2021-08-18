За 150 украинцами в Афганистан вылетел самолет Минобороны. Есть два плана их эвакуации

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Более 150 украинцев, членов их семей и иностранцев сообщили о желании эвакуироваться из Афганистана. Туда утром 18 августа вылетел самолет Министерства обороны Украины, есть два плана, как их оттуда вывезти.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал Интерфаксу.

«Отрабатываем два плана: вывоз граждан самолетом, который уже размещается в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который сегодня вылетел из Киева», — отметил Николенко.

Сейчас украинские дипломаты работают над тремя задачами:

Безопасный коридор для доступа к аэропорту, поскольку ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другую контролируют иностранные войска, на подъездах к аэропорту установлены блокпосты.

Безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка.

Получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Эвакуация начнется, как только решат эти вопросы. В МИД надеются, что это произойдет в ближайшее время.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на военной базе в Кабуле находятся 12 украинцев. В ближайшее время их эвакуируют с базы или силами Киева, или силами иностранцев, которые заключали с ними контракт. Кулеба отметил, что это бывшие военнослужащие, а не действующие, у них международный контракт с компанией, которая является субконтрактором ООН.