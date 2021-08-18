За 150 украинцами в Афганистан вылетел самолет Минобороны. Есть два плана их эвакуации
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- Ангелина Шеремет
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Pixabay
Более 150 украинцев, членов их семей и иностранцев сообщили о желании эвакуироваться из Афганистана. Туда утром 18 августа вылетел самолет Министерства обороны Украины, есть два плана, как их оттуда вывезти.
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал Интерфаксу.
«Отрабатываем два плана: вывоз граждан самолетом, который уже размещается в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который сегодня вылетел из Киева», — отметил Николенко.
Сейчас украинские дипломаты работают над тремя задачами:
- Безопасный коридор для доступа к аэропорту, поскольку ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другую контролируют иностранные войска, на подъездах к аэропорту установлены блокпосты.
- Безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка.
- Получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.
Эвакуация начнется, как только решат эти вопросы. В МИД надеются, что это произойдет в ближайшее время.
Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на военной базе в Кабуле находятся 12 украинцев. В ближайшее время их эвакуируют с базы или силами Киева, или силами иностранцев, которые заключали с ними контракт. Кулеба отметил, что это бывшие военнослужащие, а не действующие, у них международный контракт с компанией, которая является субконтрактором ООН.
- Сейчас в столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Двое суток в аэропорту Кабула царил хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.