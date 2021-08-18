«Талибан» приказал мирному населению Афганистана сдать оружие, а талибам — не праздновать «победу»

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Один из представителей радикальной организации «Талибан» заявил, что лидеры талибов покажут себя миру и не будут оставаться инкогнито.

Об этом 18 августа сообщает Al Jazeera.

«Постепенно мир увидит всех наших лидеров, и не будет тени секретности», — заявил высокопоставленный чиновник «Талибана», который отказался назвать свое имя.

Также он рассказал, что талибам приказали не праздновать «взятие власти» в Афганистане, и добавил, что гражданские лица должны сдавать боеприпасы и оружие.

В свою очередь, представитель службы безопасности сообщил, что на данный момент из Афганистана уже эвакуировано более двух тысяч дипломатов и других гражданских лиц.

«Мы продолжаем работать очень быстрыми темпами, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти чуть более 2 200 дипломатических сотрудников, сотрудников службы безопасности иностранных государств и афганцев, которые работали в посольствах», — сказал он.

Напомним, Джо Байден признал, что «Талибан» захватил Афганистан быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, но отметил, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из страны. Он сказал, что стоял перед выбором между соглашением о выводе войск или отправкой в Афганистан еще нескольких тысяч американских солдат на «третье десятилетие» войны. Президент США заявил, что не будет повторять ошибок прошлого.