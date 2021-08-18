США заморозили активы Центробанка Афганистана

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в США, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом, сообщает The Washington Post.

«Любые активы Центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены «Талибану», — заявил представитель администрации США.

Замораживание финансовых резервов стало одним из первых решений администрации Джо Байдена по отношению к экономике Афганистана после захвата власти в этой стране талибами.

Валовые резервы Центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 миллиарда долларов.

Большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США.

Кроме замораживания активов, Вашингтон также может блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Поскольку Афганистан является одной из беднейших стран мира, то сильно зависит от иностранной помощи, которая покрывала около трех четвертей государственного бюджета.

Кроме того, власти США работают над тем, чтобы закрыть для талибов доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму почти 500 миллионов долларов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «крах» Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.

«В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать», — сказал он.