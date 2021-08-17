«Чувствовал себя ужасно, бросив персонал». Глава центробанка Афганистана рассказал о своем побеге из Кабула и хаосе

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Wakil Kohsar / AFP / Getty Images

Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади описал последние дни Кабула перед захватом его талибами и рассказал, как бежал из страны военным рейсом. В серии твитов он описал весь хаос и отчаяние на фоне бегства части правительства и президента Ашрафа Гани.

Ахмади писал, что падение правительства был настолько быстрым, что он был дезориентирован. Стремительное продвижение талибов не поддавалось логике и его пониманию ситуации.

«В пятницу, 6 августа, [город] Зарандж пал. В течение следующих шести дней пали ряд других провинций, в частности на севере. Ходили слухи, что указания не сопротивляться каким-то образом исходили сверху. В это трудно поверить, но остается подозрение», — писал Ахмади.

На фоне стремительных событий в стране начала дешеветь национальная валюта, но центробанку удалось ее стабилизировать.

«А потом наступил четверг [12 августа]. У меня был обычный рабочий день. Утром пал город Газни. Я ушел с работы и пока добрался домой — Герат, Кандагар и Багдис тоже сдались, а на Гельманд шла серьезная атака», — отметил Ахмади.

На следующий день он получил сообщение, что банк больше не будет получать иностранную валюту, а в Кабуле пошли слухи, что глава центрального банка сбежал. По словам Ахмади, нехватка валюты значительно усилила панику. Он проводил встречи, чтобы успокоить инвесторов, но афганская валюта потеряла почти четверть своей стоимости.

«В субботу вечером [14 августа] моя семья позвонила и сказала, что большая часть правительства уже ушла. Я был ошеломлен. Служба безопасности спрогнозировала, что талибы прибудут в Кабул в течение 36 часов и город падет в течение 56 часов. Я начал переживать и купил билеты на понедельник [16 августа] в качестве меры предосторожности», — написал он.

В воскресенье, 15 августа, он пришел на работу, но после сообщений об окружении столицы талибами ушел из банка, переложив обязанности на заместителей. «Чувствовал себя ужасно, бросив персонал», — написал Ахмади.

Он приехал в аэропорт, где увидел многих политиков. После этого банкир купил новые билеты на вечер воскресенья. «А потом у меня земля ушла из-под ног: президент покинул страну. Я сразу понял, что мой рейс будет отменен и будет хаос», — добавил банкир.

По его словам, он случайно вылетел из Кабула на военном самолете, которым эвакуировали представителей одного из посольств. На свой рейс по билету он не сел — самолет был переполнен.

«Я решил сойти и заметил еще один военный самолет. Он был окружен людьми, пытавшимися подняться на борт, в то время как силы охраны сдерживали людей и садили сотрудников посольства. Была спешка. Раздались выстрелы. Каким-то образом мои близкие коллеги подтолкнули меня на борт», — пояснил банкир.

Ахмади обвинил беглого президента Гани в создании хаоса. «Так не должно было заканчиваться. Мне противно отсутствие какого-либо планирования со стороны афганского руководства», — писал он.