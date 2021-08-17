Байден выделил беженцам из Афганистана 500 миллионов долларов
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- София Телишевская
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам и иммигрантам из Афганистана, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Помощь окажут в виде пожертвований международным организациям, правительственным департаментам и агентствам США.
В документе за подписью американского лидера сказано, что для национальных интересов США важно удовлетворить насущные потребности беженцев в Афганистане.
«Предоставить помощь в размере, не превышающем 500 миллионов долларов из Фонда помощи беженцам и миграции США, с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», — говорится в заявлении.
Это предложение уже передано на утверждение в американский Конгресс.
Кроме того, военный грузовой самолет США уже эвакуировал 640 афганцев из Кабула. Из него по решению экипажа не высаживали людей, которые зашли туда в большем количестве, чем разрешено.
Напомним, Джо Байден признал, что «Талибан» захватил Афганистан быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, но отметил, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из страны. Он сказал, что сейчас перед ним стоит выбор между соглашением о выводе войск или отправкой в Афганистан еще нескольких тысяч американских солдат на «третье десятилетие» войны. Президент США заявил, что не будет повторять ошибок прошлого.
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