«Придется об этом говорить». Правительство Германии признало, что ошиблось с оценкой ситуации в Афганистане

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Правительство Германии признало ошибки в оценке ситуации в Афганистане, где власть захватили талибы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Здесь ничего приукрашать: мы все — федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество — неправильно оценили ситуацию», — сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Представители оппозиционных партий остро раскритиковали немецкое правительство из-за политики, связанной с событиями в Афганистане в последние недели. Правительство обвиняют в недооценке быстрого продвижения талибов и слишком медленной эвакуации местных сотрудников, привлеченных к работе немецкими учреждениями. Эвакуация немецких граждан из Кабула началась только в ночь на понедельник — после того, как талибы уже были в президентском дворце.

Маас настаивает, что правительство Германии не могло предположить, что вооруженные силы в Афганистане окажутся неготовыми сопротивляться талибам. «Это была наша общая ошибочная оценка. Нам, безусловно, придется говорить и об этом», — сказал министр.