В Киеве из-за репетиции парада ко Дню Независимости на три дня ограничат движение

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Синица Александр / УНИАН

В Киеве 18, 20 и 22 августа будет масштабное перекрытие автодвижения из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины.

Как сообщает Киевская горгосадминистрация, репетиции будут проходить с 15:30 до 01:15 на Крещатике, Майдане и Трухановом острове.

В среду, 18 августа, для механизированной колонны № 1 движение перекроют по маршруту ул. Маршала Рыбалко — ул. Черновола — выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — Площадь Победы (по встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик.

Колонна № 2 будет двигаться по маршруту аэродром «Святошин» — ул. Академика Туполева — по встречной полосе проспекта Победы до метро «Нивки» — проспект Победы — пл. Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская и дальше к Крещатику.

Колонна № 3 поедет от проспекта Победы 55/2, а дальше по маршруту ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — Крещатик.

Пресс-служба КГГА

После репетиций колонны военной техники будут возвращаться от Европейской площади по маршруту Владимирский спуск — Боричев спуск (по полосе встречного движения) — ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола и дальше.

Также техника будет ехать по указанным выше маршрутам в обратном направлении.

На время всех репетиций общественный транспорт изменит маршруты. Парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), б-ре ​​Леси Украинки (в обоих направлениях), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе и Парковой дороге будут запрещены.