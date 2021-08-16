AP: глава Центрального командования США потребовал от «Талибана» не мешать эвакуации из Кабула и предупредил о силовом варианте

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Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи встретился в Катаре с представителями движения «Талибан» и предупредил их, что Соединенные Штаты применят силу в случае, если те будут препятствовать эвакуации из Кабула.

Об этом передает Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне.

Чиновник Пентагона сообщил, что Маккензи добился соглашения с талибами о создании «механизма разрешения конфликтов», по которому бойцы «Талибана» не будут вмешиваться в эвакуацию. Маккензи дал четко понять талибам, что американские военные будут жестко реагировать при защите международного аэропорта.

Как сообщает ABC News, посольство США разослало своим гражданам в Афганистане уведомление, в котором просит оставаться в укрытии до получения на почту информации о «путях эвакуации».