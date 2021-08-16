Украина эвакуировала из Кабула своих граждан и еще ряда стран. Авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над Афганистаном

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Украинский самолет эвакуировал из столицы Афганистана города Кабул, который захватили боевики движения «Талибан», граждан Украины Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

Об этом ночью 16 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев. Все эвакуированные в безопасности.

Соединенные Штаты Америки эвакуировали несколько сотен американцев, в том числе дипломатических служащих и обычных граждан.

«Мы продолжаем наращивать потенциал для ускорения оформления [документов для эвакуации] тех гражданских афганцев, которые находятся под угрозой», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби и поблагодарил Канаду за готовность принять 20 тысяч беженцев из Афганистана.

Как пишет BBC, авиакомпании меняют маршруты полетов, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана. Так, например, United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic заявили, что меняют маршруты полетов, что в первую очередь коснулось полетов из США в Индию. Вместо этого многие рейсы теперь летают над Пакистаном и Ираном.

Кроме этого, утром 16 августа у аэропорта Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. В самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.