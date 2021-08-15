СМИ: В Кабуле рядом с посольством США и президентским дворцом прогремели взрывы. Аэропорт берут под защиту американские военные
- Автор:
- Костя Андрейковец
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СМИ сообщают, что в столице Афганистана Кабуле рядом с посольством США и президентским дворцом прогремели взрывы, а в некоторых районах города слышна одиночная стрельба.
Двумя часами ранее посольство США в Афганистане сообщило об обстреле и пожаре в международном аэропорту Кабула — там находятся дипломаты США и других стран в ожидании эвакуации. Туда же временно перенесли посольства США, Франции и Великобритании.
Детали обстрела неизвестны. Сообщений о жертвах или раненых тоже нет. В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлена посадка на рейс в аэропорту Кабула людей, желающих покинуть Афганистан. Авиакомпании отменили полеты в аэропорт, в него прибывают только военные борты.
Сейчас аэропорт под контроль берут военные США. Они будут защищать территорию до завершения эвакуации дипломатов, переводчиков, сотрудников посольств и других людей.
Как передает Associated Press, талибы в ближайшие часы готовятся объявить из президентского дворца о создании Исламского эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны, написал в Facebook, что решил выехать, чтобы предотвратить кровопролитие. Он не сказал, где именно сейчас находится. По данным СМИ, он может быть с семьей в Таджикистане, Омане или Узбекистане. Телеканал Kabul News утверждает, что Гани якобы безуспешно пытался вывезти из страны €5 миллионов наличными.
Тем временем местные журналисты и блогеры винят США в «сдаче страны на растерзание террористам». Часть людей продолжают бежать из страны, а другие пытаются въехать. Из-за этого на границе с Пакистаном образовались огромные очереди.
«Какой ужасный и дерьмовый день», — написал в Twitter журналист Рагип Сойлу.
Совет безопасности ООН 16 августа соберется на экстренное заседание, которое инициировали Норвегия и Эстония.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.