«Талибан» объявил о взятии под контроль всей территорией Афганистана. Президент Гани уходит в отставку

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Боевики исламского движения «Талибан» объявили о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани уходит в отставку.

Об этом говорится в сообщении Al Arabiya.

Временное правительство возглавят глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар — представитель «Талибана».

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид опубликовал в Twitter официальное заявление, в котором всем моджахедам «Исламского Эмирата» приказано стоять у ворот столицы Кабула, не пытаться проникнуть в город с применением оружия и ждать завершения передачи власти, которая должна состоятся в Королевском дворце.

Представители талибов сейчас находятся в дворце и обсуждают условия передачи власти, передает CNN.

Как сообщает The New York Times, власти США срочно эвакуируют американских граждан из Кабула (их примерно 10 тысяч) военными вертолетами. Над посольством США виден дым — вероятно, дипломаты срочно сжигают документы с секретной информацией.

Москва заявила, что оставит на месте своих дипломатов. МИД РФ получил от талибов гарантии безопасности. При этом, в российском ведомстве заявили, что дипломатическим миссиям других стран в столице Афганистана также обеспечат безопасность.

Тем временем, в городе огромные пробки — люди в спешке пытаются покинуть Кабул. Талибы обещают пропустить всех желающих уехать, а иностранцев призывают либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей «Талибана».