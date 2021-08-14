Посольство США в Афганистане призывает сотрудников уничтожить секретные материалы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr
Посольство США в столице Афганистана Кабуле приказало работникам уничтожить конфиденциальные материалы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению, а в пропагандистских целях».
Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо работникам посольства.
Работников посольства просят уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории посольства, включая документы и технику. Также их призывают уничтожить предметы с логотипами посольства, американские флаги или предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях.
Уничтожить это можно различными способами: в бункерах для сжигания, через дезинтегратор, мусоросжигатель или в прессовальной машине.
Госдепартамент заявил, что это часть стандартной процедуры: «Сокращение числа наших дипломатических постов по всему миру происходит в соответствии со стандартной операционной процедурой, разработанной для минимизации нашего присутствия, включая персонал, оборудование и документы. Посольство в Кабуле проводит их сокращения в соответствии с этой стандартной оперативной процедурой».
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. По состоянию на 14 августа они взяли под контроль центры более 18 провинций и захватили второй и третий по величине города в Афганистане — Кандагар и Герат.