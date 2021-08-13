«Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля». В ООН и НАТО призвали талибов к переговорам
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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United Nations Photo / Flickr
Ситуация в Афганистане, где боевики захватывают одну за другой столицы провинций, выходит из-под контроля.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время брифинга.
«Только за последний месяц больше 1 тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат», — сказал он.
Также Гутерриш подчеркнул, что захват власти в Афганистане военным путем приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны.
Генсек ООН призвал движение «Талибан» немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта — урегулировать кризис путем переговоров.
Также обострение ситуации в Афганистане обсудили во время встречи союзников по НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека.
«Талибы должны понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой. Мы, как и раньше, привержены поддержке политического решения конфликта», — добавил он.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За три дня они взяли под контроль центры более 10 провинций и захватили второй и третий по величине города в Афганистане — Кандагар и Герат.