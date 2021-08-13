«Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля». В ООН и НАТО призвали талибов к переговорам

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Ситуация в Афганистане, где боевики захватывают одну за другой столицы провинций, выходит из-под контроля.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время брифинга.

«Только за последний месяц больше 1 тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат», — сказал он.

Также Гутерриш подчеркнул, что захват власти в Афганистане военным путем приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны.

Генсек ООН призвал движение «Талибан» немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта — урегулировать кризис путем переговоров.

Также обострение ситуации в Афганистане обсудили во время встречи союзников по НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека.

«Талибы должны понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой. Мы, как и раньше, привержены поддержке политического решения конфликта», — добавил он.