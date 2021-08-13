Боевики «Талибана» захватили столицы 18 провинций Афганистана
- Автор:
- София Телишевская
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Вооруженная группировка «Талибан» захватила столицы афганских провинций Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-и-Нау и Лашкар-Гах буквально через несколько часов после взятия стратегически важных афганских городов Герат и Кандагар.
Теперь исламисты-талибы заняли уже 18 провинциальных столиц, сообщает Al Jazeera.
Со своей стороны, министр обороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к всеобъемлющей гражданской войны, и Запад должен понимать, что «Талибан» — это не монолитная вооруженная группировка, поскольку содержат в себе множество меньших конкурирующих фракций, претендующих на власть.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За три дня они взяли под контроль центры более 10 провинций и захватили второй и третий по величине города в Афганистане — Кандагар и Герат.