В Афганистан вернулся знаменитый полевой командир Дустум. Он воевал еще вместе с советской армией

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На фоне военных успехов движения «Талибан» президент Афганистана Ашраф Гани заручился поддержкой знаменитого противника талибов, этнического узбекского военачальника Абдулы Рашида Дустума.

Об этом передает France 24.

Договоренности удалось достичь в Мазари-Шариф (центр провинции Балх), куда накануне стороны прибыли для переговоров. 67-летний бывший вице-президент Афганистана, лидер партии «Национальное исламское движения» маршал Дустум возглавит борьбу с талибами. Он заявил, что противник потерпит поражение и север Афганистана никогда не покорится «Талибану».

Под слоган «Дустум вернулся в бой» он вылетел с контингентом коммандос в места боевых действий в Мазари-Шариф — недалеко от пункта Шеберган, который на выходных захватили талибы.

Дустум прославился еще во время вооруженного конфликта с участием СССР в 1980-е годы. Он был командиром дивизии правительственных войск Афганистана, состоящей преимущественно из узбеков, а после вывода поддержал просоветское афганское правительство. В 1990-е годы Дустум фактически создал автономию (провинции Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) со столицей в Мазари-Шарифе, которую называли «Дустумистаном». Он активно воевал с талибами с конца 90-х и после прихода США в 2001 году занимал высокие должности в Афганистане, но перед началом этой войны эмигрировал в Турцию.