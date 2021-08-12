«Талибан» захватил столицу еще одной провинции в Афганистане. До Кабула остается 150 километров

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Исламистское движение «Талибан» захватило город Газни — столицу одноименной провинции на юге Афганистана. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку расположен всего в 150 километрах от Кабула.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отметили представители местных властей, талибы уже захватили резиденцию губернатора, тюрьму и штаб-квартиру полиции. Сейчас продолжаются бои только за здание афганской спецслужбы.

Местные обвиняют власть в тайных договоренностях с «Талибаном», которые позволили исламистам захватить город. Губернатор и глава полиции выехали из Газни в Кабул.

Талибы уже захватили более 10 провинций Афганистана, но почти все они были расположены на севере страны. Сама же афганская столица — Кабул — расположена на юге. Американская разведка уже пересмотрела свои прогнозы и считает, что Кабул перейдет под контроль «Талибана» к зиме.

На фоне наступления талибов остро встал вопрос эвакуации тех афганцев, которые сотрудничали с войсками США и союзников во время их пребывания там. «Талибан» обвиняет их в работе на врага и казнит. В частности Франция и Германия уже прекратили депортации афганцев из своих стран. Также в Германии пригрозили прекратить финансирование Афганистана, если к власти придет «Талибан» и введет нормы шариата в стране.