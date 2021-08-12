Украина отправила Литве гуманитарную помощь — колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью

Новости

lgbsneak / Flickr

Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарного груза — колючей проволоки для усиления охраны границ с Беларусью из-за наплыва мигрантов.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

«Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики», — говорится в сообщении.

Там отметили, что это лишь первый из трех этапов помощи, которую Украина отправит в Литву.