Украина отправила Литве гуманитарную помощь — колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью
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- Алексей Ярмоленко
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lgbsneak / Flickr
Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарного груза — колючей проволоки для усиления охраны границ с Беларусью из-за наплыва мигрантов.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
«Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики», — говорится в сообщении.
Там отметили, что это лишь первый из трех этапов помощи, которую Украина отправит в Литву.
- Литва, так же как Польша и Латвия, противостоит потоку нелегальных мигрантов из Беларуси. Границу пересекают выходцы из Ирака и Афганистана, из-за чего странам пришлось усиливать пограничные отряды и привлекать военных.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В августе стало известно, что в Литве из-за наплыва мигрантов им будут выдавать по €300, чтобы они покинули страну.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.