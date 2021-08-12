В Житомирской области выявили штамм «Дельта» — сразу 20 больных

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Ezra Acayan / Stringer

В Житомирской области впервые выявили зараженных коронавирусом, у которых диагностировали новый штамм «Дельта». Подтвердились сразу 20 образцов.

Об этом пишет Житомирский областной лабораторный центр.

«ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает, что в области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штаммом «Delta». Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм «Delta», подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)», — говорится в сообщении.

Больных с «Дельтой» выявили в Житомире, Лугинах, Новоград-Волынском и других городах. Двое из них недавно прибыли из России и Турции.