В Житомирской области выявили штамм «Дельта» — сразу 20 больных
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ezra Acayan / Stringer
В Житомирской области впервые выявили зараженных коронавирусом, у которых диагностировали новый штамм «Дельта». Подтвердились сразу 20 образцов.
Об этом пишет Житомирский областной лабораторный центр.
«ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает, что в области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штаммом «Delta». Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм «Delta», подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)», — говорится в сообщении.
Больных с «Дельтой» выявили в Житомире, Лугинах, Новоград-Волынском и других городах. Двое из них недавно прибыли из России и Турции.
- 11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом.
- Осенью Украину ожидает распространение штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- Этот вариант коронавируса протекает более агрессивно и быстро, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.