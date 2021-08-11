В Ровенской области у 80% больных коронавирусом выявили вариант «Дельта»

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Barcroft Media / Contributor

В Ровенской области у 80% зарегистрированных больных коронавирусом выявили вариант «Дельта».

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации, ссылаясь на данные главного санитарного врача области Романа Сафонова.

«Новый штамм коронавируса «Дельта», который сейчас доминирует в области, — очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных с COVID-19 заражены этим штаммом», — рассказал Сафонов.

По его словам, в четверг, 12 августа, из области в арбитражную лабораторию, согласно протоколу, отправят 30 образцов для подтверждения результатов.

Отдельно главный санврач отметил, что динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается — за последнюю неделю количество заболевших выросло на 60%.

Между тем министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что фиксируется рост заболеваемости в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой.

«Реанимационные койки заняты на 13%, «кислородные» — на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться на зеленом уровне эпидемической опасности», — добавил он.