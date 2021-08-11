Штамм коронавируса «Дельта» выявили в 142 странах мира, в том числе в Украине

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Tim Reckmann / Flickr

Штамм COVID-19 «Дельта», который впервые выявили в Индии, зафиксировали минимум в 142 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм «Альфа» зафиксировали в 185 странах и территориях, вариант «Бета» из Южной Африки — в 136, а штамм «Гамма» из Бразилии — в 81.

По данным ВОЗ, глобальное количество новых заражений COVID-19 за последнюю неделю, со 2 по 8 августа, составило 4 264 641 случай, из которых 65 472 — летальные.

Из 228 государств-членов ВОЗ 38 (или 17%) сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 (15%) сообщили об увеличении более чем на 50% новых смертельных случаев.

Самый большой пропорциональный рост новых случаев зарегистрировали в Северной и Южной Америке (14%, или 1,3 миллиона) и в регионе западной части Тихого океана (19%, или более 375 тысяч).

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировали в США (734 354 — увеличение на 35% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (278 631 — уменьшение на 2%), Иране (248 102 — увеличение на 20%), Бразилии ( 22 8473 — уменьшение на 8%) и Индонезии (225 635 — уменьшение на 18%).

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 261 354 случая инфицирования. При этом 53 149 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 193 752 человека выздоровели. По состоянию на 5 августа в Украине подтвердили 147 случаев заболевания штаммом «Дельта».

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.