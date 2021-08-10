«Беларусь в долгу не останется». Лукашенко поручил правительству подготовить ответные меры на новые санкции Запада

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству разработать комплекс дополнительных мер против санкций Великобритании, США и Канады.

Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщает государственное агентство БелТА.

«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — сказала она.