Война в Афганистане: за три дня наступления «Талибана» погибли по меньшей мере 27 детей

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В Афганистане за последние три дня активного наступления боевиков исламистского движения «Талибан» погибли по меньшей мере 27 детей.

Об этом говорится в данных UNICEF, пишет BBC.

За последний месяц из-за боев между талибами и правительственными силами Афганистана погибли более тысячи местных жителей. Только за последние три дня погибли 27 детей, еще 136 получили ранения. Наиболее ожесточенные бои идут в провинциях Кандагар, Хост и Пактия.

«Долгое время Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало намного хуже», — заявила представительница UNICEF Афганистана Саманта Морт.

По ее словам, дети погибают во время перекрестных перестрелок, на заминированных дорогах и по другим причинам. Одна местная женщина рассказала, что в их жилище попал снаряд, начался сильный пожар и ее 10-летний сын получил серьезные ожоги.