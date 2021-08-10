В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Алексиевич. В организации назвали решение «политическим заказом»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wikipedia / Sergento
Верховный суд Беларуси ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, которым руководила нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич.
Как сообщается в Telegram-канале центра, соответствующее решение приняли по иску беларусских властей.
«По результатам второго судебного заседания по организации Беларусский ПЕН-центр был ликвидирован», — говорится в сообщении.
В ПЕН-центре — международном объединении литераторов, которое борется за свободу слова и права человека — назвали решение «политическим заказом на «зачистку» общественного сектора».
«Мы слышим от государственных СМИ прямо сформулированные угрозы «пустить под нож» тех, кто против; открыто сформулированная позиция «иногда не соответствует закону»; и без судебного разбирательства и расследования 185 неправительственных организаций были обвинены в деструктивности их структуры, «которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности», — заявили в организации.
Кроме этого, в ПЕН-центре отметили, что истцы и судьи являются исполнителями приказа о «зачистке».
«Наша, так сказать, «вина» заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, в защите свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина — нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, своими друзьями, партнерами, волонтерами», — добавили в организации.
Ранее из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич. Беларусским ПЕН-центром писательница руководила с 2019 года. Сам центр был создан в 1989 году и принят в международный ПЕН-клуб.
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