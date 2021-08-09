Лукашенко обвинил Зеленского в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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president.gov.ua
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стоит за подготовкой боевиков и переброской оружия в Беларусь.
Соответствующее заявление Лукашенко сделал 9 августа во время пресс-конференции «Большой разговор с президентом».
«Я вокруг Путина, Порошенко крутился как мог, вокруг Зеленского — как с сыном с ним разговаривал! Он все воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты Запад поддержал, ты плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы закрыли границу», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что их глава Комитета по вопросам государственной безопасности «очень четко» сказал Украине, что знает, кто из официальных органов власти в Украине организовывает «поставки оружия».
- В июле Лукашенко поручил силовикам перекрыть границу с Украиной из-за «потока оружия». В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Беларусь изменила условия въезда в страну и закрыла границы. Въехать в страну смогут только иностранцы с дипломатическими паспортами и служебными пропусками; члены экипажей; иностранцы, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет вид на жительство; иностранцы, которые едут учиться в Беларусь.