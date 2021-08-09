Шеф-редактор The Insider: Независимые российские издания «закрыли» по отмашке Путина

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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart

Шеф-редактор независимого издания The Insider, которое признано «нежелательным» в РФ, рассказал, что независимые российские издания начали «закрывать» и «давить» по указанию президента Владимира Путина. Это произошло на фоне политического обострения после выхода ряда журналистских расследований о дочках Путина и его недвижимости, отравлении Алексея Навального.

Об этом Роман Доброхотов рассказал в интервью «Бабелю».

По словам Доброхотова, журналисты изданий The Insider, «Проект», «Важные истории», «Медуза» и других в целом ожидали давления, но не знали, каким образом власть это будет делать и в каких масштабах. В конце февраля — начале марта этого года The Insider получили подтверждение того, что Путин дал отмашку разобраться с независимыми СМИ.

Доброхотов говорит, что об этом сообщили расследователи из Bellingcat, которых предупредил один из сотрудников российских спецслужб.

По его словам, сейчас все СМИ, которые «попали под раздачу» (признаны в РФ «нежелательными» или иноагентами) строят свои стратегии выживания. The Insider не маркирует свои материалы, как «Медуза», но закрывает свое юридическое лицо в Латвии.

«У всех медиа, которые попали под раздачу, есть своя стратегия выживания и их сейчас тестируют. Реакция «Медузы» — все исполнить и играть по правилам. «Проект» закрывает нынешнее юрлицо, открывает новое и перевозит журналистов. VTimes и вовсе закрыл издание и пообещал открыться под новым брендом. Мы заявили, что ничего маркировать не будем, и ждем, чем ответят власти», — сказал Доброхотов.