Шеф-редактор The Insider: Независимые российские издания «закрыли» по отмашке Путина
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- Костя Андрейковец
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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart
Шеф-редактор независимого издания The Insider, которое признано «нежелательным» в РФ, рассказал, что независимые российские издания начали «закрывать» и «давить» по указанию президента Владимира Путина. Это произошло на фоне политического обострения после выхода ряда журналистских расследований о дочках Путина и его недвижимости, отравлении Алексея Навального.
Об этом Роман Доброхотов рассказал в интервью «Бабелю».
По словам Доброхотова, журналисты изданий The Insider, «Проект», «Важные истории», «Медуза» и других в целом ожидали давления, но не знали, каким образом власть это будет делать и в каких масштабах. В конце февраля — начале марта этого года The Insider получили подтверждение того, что Путин дал отмашку разобраться с независимыми СМИ.
Доброхотов говорит, что об этом сообщили расследователи из Bellingcat, которых предупредил один из сотрудников российских спецслужб.
По его словам, сейчас все СМИ, которые «попали под раздачу» (признаны в РФ «нежелательными» или иноагентами) строят свои стратегии выживания. The Insider не маркирует свои материалы, как «Медуза», но закрывает свое юридическое лицо в Латвии.
«У всех медиа, которые попали под раздачу, есть своя стратегия выживания и их сейчас тестируют. Реакция «Медузы» — все исполнить и играть по правилам. «Проект» закрывает нынешнее юрлицо, открывает новое и перевозит журналистов. VTimes и вовсе закрыл издание и пообещал открыться под новым брендом. Мы заявили, что ничего маркировать не будем, и ждем, чем ответят власти», — сказал Доброхотов.
- В апреле этого года Министерство юстиции России включило в список «иностранных агентов» российское онлайн-издание Meduza. В июле — «Проект». В конце июля латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта The Insider, внесли в список средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента.
- 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», ссвязанных с Михаилом Ходорковским. Утром 5 августа они объявили о прекращении работы. Также в России заблокировали сайт «Правозащита Открытки» — правозащитного проекта Михаила Ходорковского.