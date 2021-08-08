Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне мигрантского кризиса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Videvo
Правительство Ирака приняло решение эвакуировать своих граждан из Беларуси, в том числе и тех, кто хочет нелегально попасть в ЕС через границу с Литвой.
Об этом в своем Twitter написал посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России сообщает, что Iraqi Airways организует рейс эвакуации для граждан Ирака, находящихся в Беларуси, во вторник, 10.08.2021», — отметил он.
Посол подчеркнул, что делегация из посольства будет находиться в аэропорту и предоставит всю необходимую помощь. Накануне Ирак решил полностью отменить все рейсы в Беларусь из-за того, что беларусские власти переправляют нелегальных мигрантов через литовскую границу.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В августе стало известно, что в Литве из-за наплыва мигрантов им будут выдавать по €300, чтобы они покинули страну.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex, которое помогает литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов, которых сопровождал беларусский ведомственный автомобиль.