В Израиле возвращают масочный режим на улицах. Но полный локдаун пока не планируют
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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engin akyurt / Unsplash
Власти Израиля решили вернуть необходимость носить маски на улицах во время скоплений более ста человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ницан Горовиц, пишет Kan.
Он подчеркнул, что полный локдаун будет для власти последним шагом, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но министр отметил, что конкретного порога пока нет.
«Следуйте инструкциям, делайте тесты, избегайте скоплений людей и надевайте маску», — призвал Горовиц.
В последнее время в Израиле фиксируют рост количества новых больных коронавирусом. С начала августа там ежедневно выявляют несколько тысяч новых больных, тогда как в начале июля их было от 200 до 600.
- Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech 9 декабря 2020 года. Уже 19 декабря сделали первую прививку — вакцину ввели тогдашнему премьеру Биньямину Нетаньяху.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице и закрыл два последних специализированных коронавирусных отделения в больницах; с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности, на сборы, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. С 15 июня страна отменила требование носить защитные маски в помещениях.