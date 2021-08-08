Bellingcat готовит расследование о взрывах на военных складах Украины — проверяют причастность разведки России

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ДБР

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat исследует возможную причастность военной разведки России к пожарам на военных складах Украины.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил руководитель группы Христо Грозев.

«Одно из расследований, которое мы уже почти год делаем, — это по взрывам в Украине на военных заводах боеприпасов. Мы пока расследуем возможность того, что они были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение, что окончательно это [причастность ГРУ] еще нельзя доказать», — отметил он.

По словам Грозева, есть и другие расследования военных преступлений в течение последних 5 лет. «У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы стараемся найти какую-то форму, чтобы их показать», — рассказал он.