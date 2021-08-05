Ивано-Франковская городская ячейка «Голоса» вышла из партии в полном составе

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Команда Ивано-Франковской городской организации в полном составе вышла из партии «Голос». Перед этим политсилу покинул глава Ивано-Франковской ячейки Владимир Тищенко.

Об этом говорится в заявлении Ивано-Франковской городской организации.

«Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической парти «Голос», — отметили франковчане.

Они объяснили, что городской центр всегда выступал за честность, прозрачность и демократичность, однако «руководство партии пренебрегло этими принципами и идеями».

Команда заявила, что «вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть и распределить ее между своими доверенными людьми».

Точкой невозврата они считают «имитацию так называемого съезда партии который на 85% состоял из лояльных к Кире Рудык людей».