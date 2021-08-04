Насморк, головная боль и нарушение слуха. В Минздраве назвали симптомы COVID-варианта «Дельта»
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- Екатерина Кадакова
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Matryx / Pixabay
Симптомы варианта коронавируса «Дельта» отличаются от тех, которые были свойственны исходному штамму COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, также «Дельта» вызывает более серьезные симптомы:
- нарушение слуха,
- желудочно-кишечные проблемы,
- образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангренем.
Кроме этого, ссылаясь на результаты исследования, проведенного учеными из Китая, в Минздраве отметили, что концентрация вируса в крови человека, зараженного «Дельтой», в тысячу раз больше, чем у инфицированных «диким» штаммом.
- Осенью Украину ожидает распространение штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных со штаммом «Дельта».
- Всемирная организация здравоохранения признала «Дельту» более заразным вариантом, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- «Дельта» протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в пребывании в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Великобритании, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.