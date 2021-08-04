Насморк, головная боль и нарушение слуха. В Минздраве назвали симптомы COVID-варианта «Дельта»

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Симптомы варианта коронавируса «Дельта» отличаются от тех, которые были свойственны исходному штамму COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, также «Дельта» вызывает более серьезные симптомы:

нарушение слуха,

желудочно-кишечные проблемы,

образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангренем.

Кроме этого, ссылаясь на результаты исследования, проведенного учеными из Китая, в Минздраве отметили, что концентрация вируса в крови человека, зараженного «Дельтой», в тысячу раз больше, чем у инфицированных «диким» штаммом.