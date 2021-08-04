«Я не вижу намерений»: Сытник считает, что у НАБУ не планируют забирать дело Чауса

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что намерений забирать дело о коррупции бывшего судьи Николая Чауса у его ведомства нет.

Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели».

«Сейчас я не вижу намерений поступить именно так. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сейчас, учитывая последние события, в частности, дело Татарова, возможно все. Придуманы и задействованы механизмы, которых до 2019 года просто не было», — отметил Сытник.

Он напомнил, что Печерский райсуд уже пробовал вмешиваться в дела НАБУ и передавать их другим правоохранительным органам. Хотя это и запрещено статьей 36 УПК Украины. Сытник заявил, что не может исключить подобного сценария.

«Тем более что сейчас в медиа активно разгоняют ложную информацию о существовании якобы личного конфликта между мной и Чаусом. Так создают предпосылки, чтобы заявить о наличии конфликта интересов, на основании которого можно забрать у нас это дело. Это известный и очень простой прием. НАПК завалено заявлениями о том, что у меня конфликт интересов почти со всеми подозреваемыми по делам, которые расследует НАБУ», — пояснил он.

В то же время Сытник подчеркнул, что в этой ситуации модератором является генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Он отметил, что Венедиктова «дала слово», что все будет по закону.

Накануне адвокат Чауса Ростислав Кравец подал в Офис генпрокурора ходатайство о смене подследственности дела бывшего судьи. Он хочет забрать его у НАБУ и передать другому правоохранительному органу.