Журналист-расследователь Доброхотов: Расследование Bellingcat о «вагнеровцах» выйдет. Сейчас согласовывают встречу с руководством Украины

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Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование по делу «вагнеровцев», сообщил «Бабелю», что анонсированное еще зимой расследование точно выйдет. Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на журналиста Bellingcat Христо Грозева.

«Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat — полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс — журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог. И сейчас шансы на такой диалог есть. Пока этот диалог затягивается из-за организационных моментов, но, скорее всего, общение состоится», — рассказал Доброхотов в интервью «Бабелю», которое вскоре выйдет на сайте.

По его словам, сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом «вагнеровцев».

«Есть моменты, которые нам самим не до конца понятны. Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй — не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали — это очень серьезное обвинение», — рассказал Доброхотов.

Напомним, что российское издание The Insider вместе с проектом Bellingcat сделали несколько громких расследований. Журналисты назвали имена виновных в катастрофе малазийского Boeing — ими оказались российские силовики из ФСБ и ГУР. The Insider, Bellingcat также расследовали отравление российской властью Алексея Навального, политика Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

23 июля Министерство юстиции России включило издание The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». 28 июля в квартире Доброхотова полиция устроила обыск. Очевидно, он связан с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа. Он много лет доказывал, что Россия не имеет отношения к катастрофе малазийского Boeing. The Insider утверждал, что за это блогер получал деньги от российского ГРУ.