Украинка Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в вольной борьбе

Новости

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по вольной борьбе.

В поединке категории до 67 килограммов за бронзу украинка сошлась с олимпийской чемпионкой 2016 года Сарой Досьо. Черкасова активно начала поединок и уже в первом раунде смогла провести прием «туше», досрочно выиграв схватку.

Это уже седьмая награда для Украины на нынешних Олимпийских играх после серебра пловца Романчука и шести бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).