МОК начал официальное расследование инцидента с беларусской атлеткой Тимановской
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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kristi_timanovskaya / Instagram
Международный олимпийский комитет начал официальное расследование попыток Беларуси насильно вернуть в Минск 24-летнюю легкоатлетку Кристину Тимановскую.
Об этом сообщает BBC.
«Нам необходимо установить все факты, на что может потребоваться время. А пока наша первая забота — это спортсменка», — сказал представитель МОК Марк Адамс.
Перед этим Международный олимпийский комитет потребовал от Национального олимпийского комитета Беларуси отчет об инциденте, который ждут до конца суток вторника, 3 августа. Беларусь до этого объясняла, что пыталась отправить Тимановскую домой «из-за ее эмоционального состояния».
Отметим, что 2 августа Тимановская получила гуманитарную визу от Польши и сейчас находится в ее посольстве в Токио. Ожидается, что она покинет Японию в среду, 4 августа. Далее она планирует просить политического убежища или в Германии, или в Австрии, потому что хочет продолжить карьеру спортсменки.
Ее муж Арсений Зданевич, который сразу после инцидента уехал в Киев, также отправится из Украины в Польшу. Один из лидеров беларусской оппозиции Павел Латушко, который тоже сейчас живет в Польше, рассказал, что власти Беларуси уже контактировали с матерью Тимановской. Ей рассказали, что ее дочь якобы была шпионом западных стран, и попросили уговорить спортсменку вернуться в Беларусь.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.
- 2 августа Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской о ее допуске к Олимпиаде, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту.