МОК начал официальное расследование инцидента с беларусской атлеткой Тимановской

Новости

kristi_timanovskaya / Instagram

Международный олимпийский комитет начал официальное расследование попыток Беларуси насильно вернуть в Минск 24-летнюю легкоатлетку Кристину Тимановскую.

Об этом сообщает BBC.

«Нам необходимо установить все факты, на что может потребоваться время. А пока наша первая забота — это спортсменка», — сказал представитель МОК Марк Адамс.

Перед этим Международный олимпийский комитет потребовал от Национального олимпийского комитета Беларуси отчет об инциденте, который ждут до конца суток вторника, 3 августа. Беларусь до этого объясняла, что пыталась отправить Тимановскую домой «из-за ее эмоционального состояния».

Отметим, что 2 августа Тимановская получила гуманитарную визу от Польши и сейчас находится в ее посольстве в Токио. Ожидается, что она покинет Японию в среду, 4 августа. Далее она планирует просить политического убежища или в Германии, или в Австрии, потому что хочет продолжить карьеру спортсменки.

Ее муж Арсений Зданевич, который сразу после инцидента уехал в Киев, также отправится из Украины в Польшу. Один из лидеров беларусской оппозиции Павел Латушко, который тоже сейчас живет в Польше, рассказал, что власти Беларуси уже контактировали с матерью Тимановской. Ей рассказали, что ее дочь якобы была шпионом западных стран, и попросили уговорить спортсменку вернуться в Беларусь.