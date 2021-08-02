В Евросоюзе от коронавируса полностью вакцинировали 60% взрослого населения

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Marco Verch / Flickr

В Евросоюзе 60% взрослого населения получили две дозы вакцины от коронавируса и полностью вакцинированы.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«60% всех взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Остаемся бдительными. Делаем прививки! Для нашего собственного здоровья — и для защиты других», — написала она.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что их целью является вакцинация не менее 70% взрослых граждан до конца этого лета.