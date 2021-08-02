На Олимпиаде ветеринарам пришлось усыпить лошадь швейцарского жокея из-за травмы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Instagram / robin.godel
В Токио во время Олимпиады ветеринары были вынуждены усыпить лошадь швейцарского жокея Робина Годеля.
Об этом сам спортсмен написал в своем Instagram.
Причиной стала серьезная травма животного. Конь получил ее незадолго до финиша.
«С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной смерти моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио», — написал Годель.
Подобное на Олимпийских играх происходит впервые.
По результатам командного троеборья сборная Швейцарии заняла 10 место, а во время индивидуальных соревнований Годель был 14-м.
- Украина получила уже шесть наград на Олимпийских играх. Это серебро пловца Романчука и пять бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую бронзовую медаль получил тоже пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).