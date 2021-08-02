ВАКС начал и сразу перенес рассмотрение ходатайства об аресте судьи Чауса

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство от Национального антикоррупционного бюро поступило в суд 1 августа. Рассмотрение этого ходатайства начали в тот же день, однако, в связи с отсутствием Чауса судебное заседание отложили до 4 августа.

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.