Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Часы
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики IC 1954 в созвездии Часы.
Об этом сообщает обсерватория.
В этом созвездии галактика расположена за почти 45 миллионов световых лет от Земли.
В центре фотографии можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные «рукава», окутанные темными облаками пыли.
Фотографию телескоп сумел сделать благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.
Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновились в субботу, 17 июля.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.