Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Часы

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Космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики IC 1954 в созвездии Часы.

Об этом сообщает обсерватория.

В этом созвездии галактика расположена за почти 45 миллионов световых лет от Земли.

В центре фотографии можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные «рукава», окутанные темными облаками пыли.

Фотографию телескоп сумел сделать благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

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Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновились в субботу, 17 июля.