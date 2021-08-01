Во Франции более 200 тысяч человек вышли на акции против ковид-паспортов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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The Hill
Во Франции прошли массовые протесты против обязательной вакцинации и COVID-паспортов. В мероприятиях, которые состоялись 31 июля, приняли участие более 200 тысяч человек.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.
Полиция ожидала, что в акциях примут участие не более 150—160 тысяч человек. Люди скандировали «Свободу!» и размахивали желтыми жилетами. В Париже на улицы вышли 14,2 тысячи человек. Всего в префектуру города подали четыре заявки на марши протеста, две крупнейшие манифестации прошли от северной части города до площади Бастилии и от вокзала Монпарнас до площади Фонтенуа.
СМИ сообщали о многочисленных применениях петард, на которые полиция отвечала слезоточивым газом. Некоторые участники акции попытались соорудить баррикаду, после этого начались задержания. Во время подавления протестов пострадали три сотрудника правоохранительных органов.
Предыдущие акции протеста в стране состоялись неделю назад, 24 июля. Тогда на акциях протеста против обязательной вакцинации произошли столкновения с правоохранителями, а полиция применила водометы.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов. На следующий день, 13 июля, в стране начались протесты.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или излечился.
- Впоследствии на фоне протестов правительство несколько ослабило ковидные правила. Так, например, веранды ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без «паспортов». Это же коснется и супермаркетов. Кроме того, «паспорта» будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет. Сроки начала действия новых ограничений предложено отодвинуть на две недели — с 30 августа до 15 сентября.