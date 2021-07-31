«Не похищали». В СБУ впервые отреагировали на ситуацию с экс-судьей Чаусом, которого требует отдать НАБУ

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Служба безопасности Украины не «похищала» бывшего судью Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий, сейчас он находится на лечении.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в СБУ, заверив, что следователи постоянно контактируют с родственниками Чауса, в частности с его женой Светланой.

Также в СБУ напомнили, что с мая 2021 года ее следователи расследуют дело о похищении экс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

«Отдельно обращаем внимание на то, что вчера [30 июля] на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ», — добавили в службе.

Как отмечается, следователи получили от Чауса информацию о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий, поэтому приняли меры для обеспечения его безопасности.

«В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства», — заявили в СБУ и назвали попытки подать обществу информацию с другой стороны «обычными манипуляциями».

Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил на своей странице в Facebook, что после заявления СБУ снова попытается встретиться со своим подзащитным.