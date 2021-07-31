Полиция Гаити подозревает в причастности к убийству президента бывшую судью Верховного суда
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Getty Images
Полиция Гаити подозревает бывшую судью Верховного суда Венделлу Кок-Телот в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза.
По данным полиции, она встречалась с колумбийскими наемниками, обвиняемыми в его убийстве, сообщает Reuters.
Как отмечается, Кок-Телот была уволена вместе с двумя другими судьями в феврале после заявления Моиза, что против него планируется переворот.
Гаитянская полиция уже выдала ордер на арест экс-судьи Верховного суда и провела обыск в основном доме Кок-Телот, а также в других загородных домах.
Сейчас местонахождение подозреваемой в убийстве президента Гаити неизвестно.
- 53-летнего президента Моиза убили в его резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.