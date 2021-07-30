Задержание Протасевича: полиция Латвии открыла уголовное дело по факту посадки самолета Ryanair в Минске

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Полиция Латвии возбудила уголовное производство по факту принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом пишет Delfi.

В конце мая полиция начала ведомственную проверку, но позже приняла решение о начале уголовного процесса. Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились два гражданина Латвии.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Статья предусматривает ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.