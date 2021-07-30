Израиль первым в мире предложил третью дозу Pfizer для ревакцинации людей старше 60 лет

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Израиль 30 июля начал предлагать третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer людям старше 60 лет. Страна стала первой в мире, которая прибегла к такому шагу, чтобы замедлить распространение штамма «Дельта».

Об этом 30 июля объявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, цитирует Reuters.

Президент Исаак Герцог будет первым, кто 30 июля получит третью дозу. Группа израильских экспертов по вакцинации, которая консультирует Министерство здравоохранения, подавляющим большинством одобрила кампанию ревакцинации. Право на участие имеют люди старше 60 лет, получившие вторую дозу вакцины Pfizer не менее пяти месяцев назад.

«Полученные данные показывают, что со временем иммунитет организма снижается. Цель дополнительной дозы — восстановить его и таким образом значительно снизить вероятность заражения и серьезных заболеваний. Я призываю всех пожилых людей, которые получили вторую дозу, получить дополнительную. Мой первый телефонный звонок после того, как я закончу здесь выступать, будет самому дорогому мне человеку — моей маме, чтобы я мог немедленно отвезти ее на вакцинацию», — сказал Беннетт на пресс-конференции.

В среду, 28 июля, компания Pfizer заявила, что людям нужна дополнительная доза, чтобы поддерживать высокий уровень защиты от коронавируса. На прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля оценило эффективность вакцины в предотвращении симптоматических инфекций за последний месяц на 41%. Защита от тяжелого течения болезни оставалась на уровне 91%.

По состоянию на 30 июля в Израиле полностью вакцинировали 5,35 миллиона человек — это 59,1% населения.