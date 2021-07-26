В Дании привитым разными вакцинами от коронавируса предложат третью дозу

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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

В Дании гражданам, которые вакцинировались разными препаратами от коронавируса, предложат сделать третью прививку.

Об этом ссылкой на Министерство здравоохранения страны пишет датское издание DR.

Так, отмечается, что Национальный совет здравоохранения решил предлагать еще одну дозу матричной РНК-вакцины (Pfizer или Moderna) людям, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca и вторую инъекцию — мРНК-вакциной.

Как пояснили в Минздраве, в марте Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за осложнений в виде тромбоза после ее введения. К тому времени примерно 150 тысяч граждан успели сделать прививку — в основном это работники здравоохранения, социальной сферы и пожилые люди.

Однако сейчас некоторые страны позволяют пересечь границу только людям, у которых было две прививки одной вакциной.

Сейчас в Министерстве здравоохранения Дании не определили, как будет организован и реализован этот процесс, в то же время отмечается, что прививать третьей вакциной будут после завершения программы вакцинации населения.